В Харьковской области свои доходы задекларировали свои доходы более пяти тысяч жителей, у 43 человек они превысили миллион гривен.Об этом сообщили в пресс-службе облуправления ГФС.
По данным фискалов, большинство миллионеров живет в Киевском, Шевченковском и Московском районах Харькова. Основные источники доходов, которые были указаны в декларациях, это наследство, инвестиционная прибыль, средства от аренды имущества и продажи сельскохозяйственных товаров.
В ГФС также отмечают, что около тысячи человек подали документы на получение налоговой скидки. Бюджет выплатит таким декларантам 2,7 миллиона гривен. Общая сумма фискальных отчислений самими гражданами составила около 20 миллионов в национальной валюте.