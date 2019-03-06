В Харьковской области свои доходы задекларировали свои доходы более пяти тысяч жителей, у 43 человек они превысили миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления ГФС.По данным фискалов, большинство миллионеров живет в Киевском, Шевченковском и Московском районах Харькова. Основные источники доходов, которые были указаны в декларациях, это наследство, инвестиционная прибыль, средства от аренды имущества и продажи сельскохозяйственных товаров.В ГФС также отмечают, что около тысячи человек подали документы на получение налоговой скидки. Бюджет выплатит таким декларантам 2,7 миллиона гривен. Общая сумма фискальных отчислений самими гражданами составила около 20 миллионов в национальной валюте.