Ученые из университета Восточной Англии нашли способ отключать ген старения, что позволяет вдвое увеличивать срок жизни организма.Об этом исследовании пишет МедикФорум со ссылкой на журнал Evolution Letters.
Отключить ген старения ученые смогли пока у круглых червей Caenorhabditis elegans – простых многоклеточных беспозвоночных величиной около миллиметра. Экспериментируя с этими организмами, специалисты ингибировали активность гена DAF-2. Это в результате привело к тому, что подопытные черви стали жить в два раза дольше – их существование растянулось до шести недель вместо трех. Также, по словам ученых, животные, у которых был отключен ген старения, произвели более здоровое и плодовитое потомство, чем их сородичи, не подвергавшиеся генетическому вмешательству.
Возможно, будучи активным этот ген стимулирует вещество, которое контролирует процесс роста в организме, а также влияет на достижение зрелости и старение тела, предположили авторы экспериментов. На эту мысль их натолкнул тот факт, что ген старения у червей в процесс опытов был выключен в тот момент, когда животные достигали взрослого возраста.
Ученые допускают, что найденный ими способ останавливать старение путем генетической манипуляции может быть применим и к человеческому организму.
«Если в определенный момент отключить гены, ответственные за взросление и старение, можно продлить молодость. Геном червей Caenorhabditis elegans на 80% совпадает с человеческим, а значит эта теория не такая уж невероятная», - заявили научные специалисты.