В Харькове посреди дороги один водитель обстрелял машину другого из спецсредства.

Причиной стало недоразумение из-за якобы нарушения правил дорожного движения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.Инцидент произошел 5 марта днем. В полицию обратился 45-летний мужчина. Он сообщил, что на Карачевском шоссе водитель автомобиля Mitsubishi Outlander золотистого цвета при движении совершил несколько выстрелов по его авто Chevrolet Lacetti. В результате происшествия в иномарке были повреждены задние двери и бампер.Инспекторы управления патрульной полиции совместно с сотрудниками батальона полиции особого назначения остановили на улице Достоевского указанную машину под управлением 52-летнего мужчины. У него изъяли спецсредство для отстрела резиновых пуль и магазин, снаряженный патронами. Также в авто находился 37-летний владелец транспортного средства и 43-летний пассажир.Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства совершения преступления устанавливаются.