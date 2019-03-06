В Харькове продолжают выкупать жилье у горожан, которые живут в зоне строительства новых станций метрополитена.

На сегодня недвижимость выкупили уже у 122 горожан, сообщил директор Департамента регистрации горсовета Олег Дробот.По его словам, 53 человека из этого количества уже приобрели новое жилье, еще 26 не планируют покупать. Всего городу необходимо выкупить 89 объектов недвижимости у 144 физических и юридических лиц. 97% владельцев дали согласие на проведение переговоров по выкупу, и 70% из них согласились с предложенной ценой.Как рассказал Дробот, только четыре владельца отказались от проведения переговоров. Один из них вообще не выходил на контакт с городскими службами и отказался от встречи с наблюдателями от Европейского банка реконструкции и развития. Этот же владелец, возможно, в целях личной выгоды, в конце прошлого года зарегистрировал на своем земельном участке еще один дом.– Один из регистраторов Харьковской области провел действия сомнительного характера, в результате которых объект — частный жилой дом — изменил свою площадь, и вместо одного жилого дома на земельном участке появились два. Документов, подтверждающих новое строительство или реконструкцию, нет. На наш взгляд, здесь нарушена процедура регистрации и ввода в эксплуатацию объектов, – пояснил чиновник.Он также добавил, что профильные структуры не смогли осмотреть дом, поскольку сам же владелец не дает на это согласие.Кто провел эту сомнительную сделку, уже выяснили. Из горсовета в прокуратуру по этому поводу последовало заявление. Если власти не договорятся с этими собственниками относительно выкупа, то, скорее всего, обратятся в суд о принудительном выкупе, поскольку все это влияет на сроки начала строительства.Ранее мы писали о том, что из госбюджета выделяют свыше 30 миллионов гривен на строительство станций метро «Державинская» и «Одесская», а также Алексеевского электродепо и на закупку 85 вагонов подвижного состава.Тоннели метро уже начали строить на Алексеевке. Закончить сооружение новых станций и электродепо планируют через четыре года.