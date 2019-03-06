В Харькове на площади Свободы будут праздновать Масленицу с 8 по 10 марта.

В эти дни на площади каждый день будет концертно-развлекательная программа. Для харьковчан будет выступать театр народной музыки «Обереги», творческие коллективы районов города, пройдут конкурсы с призами и будет работать масленичная ярмарка с традиционными угощениями. 8 и 9 марта выступления на сцене пройдут с 16:00 до 18:00, а традиционное сожжение чучела Марены хотят провести в 18:00 10 марта.Кроме того, на Масленицу среди городских районов проведут конкурс на лучшую красавицу-весну. В этом году праздник посвящен всем женщинам, так как совпадает с 8 марта. Во время празднования особые меры безопасности будут обеспечивать представители Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, будут дежурить бригады скорой помощи. При этом первый вице-мэр напомнил, что на ярмарке запрещено использовать газовые баллоны, сообщили в пресс-службе горсовета