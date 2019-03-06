Фермеры, выращивающие мак, вынуждены круглосуточно охранять свои посевы от наркозависимых птиц.Фермеры в Индии борются изо всех сил, чтобы сдержать опиумо-зависимых попугаев. Об этом пишет ЗН со сылкой на издание Vice. Птицы доставляют неудобства фермерам в штате Мадхья-Прадеш — они грабят их посевы и поглощают дорогостоящий наркотик.
Ежедневные налеты попугаев оказывают существенное влияние на местных жителей — у фермеров стал уменьшаться доход. Это побудило местных жителей обратиться к властям за помощью.
– Один цветок мака дает около 20-25 граммов опия. Но большая группа попугаев питается этими растениями по 30-40 раз в день, а некоторые даже улетают с маком, - сказал Нандкишор, фермер из индийского района Нимуч.-- Это влияет на нас. Эти опиумо-зависимые попугаи сеют хаос! - добавил он.
По словам Нандкишора, его просьбы о помощи до сих пор не были услышаны, что вынудило его и других производителей опиума "взять дело в свои руки". Сообщается, что фермеры охраняют свои посевы мака круглосуточно, но это не мешает попугаям-наркозависимым.
– Мы пытались издавать громкие звуки и даже использовали петарды, чтобы напугать птиц. Но ничего не помогло. Мы и так страдаем из-за дождей, а теперь еще и это. Никто не слушает наши проблемы. Кто возместит наши потери? - возмутился он.
Производство опиума — крупный бизнес в штате Мадхья-Прадеш.