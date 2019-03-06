6 марта глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная приняла участие в форуме, объединившем областной совет ветеранов Украины, союз ветеранов Афганистана, ОО «Союз Чернобыль Украины» и ОО «Союз ветеранов АТО».



Участниками регионального собрания ветеранов стали представители всех районов области и городов областного значения. Также на встрече присутствовали руководители РГА и органов местного самоуправления.Приветствуя участников форума, Юлия Светличная поблагодарила ветеранские организации области за конструктивное сотрудничество.– Любое общение – это поиск конструктива. Всегда хочется максимум, но мы исходим из того, что можем сделать. Много программ, которые в области тянулись долгое время, были абсолютно неэффективны. Мы подошли к решению существующих вопросов по-другому. Начали общаться с ветеранскими и общественными организациями. Спрашивать: что эффективно, что изменить, а где, может быть, внедрить что-то новое. Потому что мы все заинтересованы в эффективной работе, – подчеркнула Юлия Светличная.Она отметила, что благодаря совместной работе областной власти и общественных организаций за последнее время в регионе реализовали значительное количество качественных проектов.– То, что мы не можем изменить на законодательном и национальном уровне, мы пытаемся реализовать здесь, в регионе, – сказала руководитель области. – Мы изыскали возможность поддержки главного медицинского центра чернобыльцев, где сегодня проходит ремонт. Много проектов реализовано совместно с воинами АТО и ООС – по доступному жилью, реабилитации, здравоохранению, оздоровлению. Для ветеранов локальных войн в прошлом году впервые было выделено финансирование на закупку квартир. Те программы, которые реализуются в области, будут продолжены. Мы будем укреплять и реабилитационную, и медицинскую базу. Продолжим материальные выплаты – и уже заложили в областном бюджете средства на эти цели. Нам есть, над чем работать, и мы объединяемся ради развития.В ходе встречи руководители ветеранских организаций области рассказали об их основных направлениях деятельности. Так, секретарь Совета ОО «Союз ветеранов АТО» Юрий Корсунов отметил, что при поддержке ХОГА и ХарРИ НАГУ при Президенте Украины сейчас в этом вузе реализуется учебная программа «Патріоти – до влади». Навыкам управления обучаются 50 общественных активистов. Также в регионе проходит конкурс проектов монументов защитникам Украины, которые установят в районах области. Юрий Корсунов поблагодарил руководство облгосадминистрации за постоянную поддержку инициатив организации.– Отдельные слова благодарности – Юлии Александровне за поддержку социальных проектов участников АТО, которые рассмотрели на сессии областного совета, и они получили поддержку большинства депутатов. Это, в том числе, социальный пакет, который предоставляет возможность увеличения материальной помощи участникам АТО ко Дню защитника Украины, дополнительные средства на реализацию программы «Доступное жилье» для участников АТО. Также, что очень важно, выделены средства для создания монумента защитникам Украины, который будет строиться напротив Академии Национальной гвардии, – привел примеры Юрий Корсунов.Председатель областной организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Винник отметил, что в области сегодня реализуется рекордное число проектов реконструкции и строительства.– На примере нашего чернобыльского диспансера, в котором 25 лет ничего не делалось. Сейчас ремонт – в стадии нормального завершения, хотя разрабатывается дополнительная проектная документация, чтобы диспансер был одним из элитнейших и лучших лечебных учреждений в Украине. Вчера было очередное рабочее совещание, и мы убедились, что 4-й этаж уже готов, завозится оборудование – операционное и реанимационное. За это вам большое спасибо. Вы протянули нам руку, взяли на себя ответственность, и вас поддержал областной совет. Да, у нас есть проблемы. Они – в плоскости центральных органов власти, а на уровне области – слава Богу за то, что у нас есть, – сказал Анатолий Винник.Во время встречи обсудили вопросы создания регионального реабилитационного центра для ветеранов, финансирования уставной деятельности общественных организаций, реализации проектов патриотического воспитания и так далее.В завершение мероприятия глава ХОГА передала государственные награды и отличия ХОГА представителям ветеранских организаций области.