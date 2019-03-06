В областном диспансере радиационной защиты завершили ремонт четвертого этажа и заканчивают работы на первом.

Восстановление лечебного учреждения проводится под контролем главы области Юлии Светличной и в полном контакте с представителями общественных организаций чернобыльцев.По поручению председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной ее заместитель Вадим Даниелян провел рабочее совещание в областном диспансере радиационной защиты.При участии общественников и подрядчиков заместитель председателя ХОГА осмотрел результаты ремонта в физиотерапевтическом отделении на первом этаже, операционном блоке и реанимации на четвертом этаже.– Работы выполняются согласно утвержденному графику – Департамент капитального строительства ХОГА выполняет взятые на себя обязательства, – отметил Вадим Даниелян.По словам и.о. директора Областного клинического специализированного диспансера радиологической защиты населения Ирины Пироговой, в ближайшие дни в отремонтированный операционный блок завезут новое оборудование: два операционных стола, дыхательно-наркозную аппаратуру, операционные лампы.Представитель генеральной подрядной организации, осуществляющей ремонт объекта, Владимир Цыганков отчитался о работах, проводимых на первом этаже. Он отметил, что будут проведены работы по укомплектованию ванной в водолечебнице, а также закончен ремонт в физиотерапевтическом отделении и холле.Директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков сообщил, что во время последней сессии областного совета из бюджета области выделены дополнительные средства на ремонт помещений и обустройство оконных откосов больницы. Также он напомнил, что до мая будет составлен комплексный проект реконструкции лечебного отделения, предполагающий, в том числе благоустройство территории. По словам представителя проектировщика Майи Приходченко, проект предполагает замену всех внутренних инженерных систем и частично наружных сетей.– Будет благоустроена территория медкомплекса – заменены опоры для освещения, разбита парковая аллея. Также планируем включить в проект восстановительные работы в бассейне. Сейчас проводим переговоры с подрядчиками, которые занимаются тепловыми сетями, – сказала Майя Приходченко.Заместитель главного инженера компании, которая изучит вопрос реконструкции теплосетей, отметил, что сети изношены на 80%, и специалисты ищут технические решения, которые позволят улучшить качество системы водоснабжения, а также дать экономию теплоресурса.Представители чернобыльских общественных организаций поблагодарили руководителя области Юлию Светличную за системность в работе и выразили надежду, что чернобыльская больница будет полностью реконструирована.Как отметил Вадим Даниелян, восстановление лечебного учреждения будет, как и раньше, проводиться в полном контакте с представителями общественных организаций чернобыльцев.