43 жителя Харьковской области задекларировали доходы более 1 млн грн по состоянию на 1 марта.

В средине февраля было зарегистрировано 37 миллионеров, сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области. В целом декларации подали более 5 тысяч жителей области, что больше аналогичного периода прошлого года на 876 человек. Налоговые обязательства граждан составили 20 млн грн.Более 1 тысячи граждан предоставили декларации с целью получения налоговой скидки. Сумма, которая будет возвращена из бюджета таким декларантам, составляет 2,7 млн грн.В налоговой напомнили, что декларации можно подать только до 2 мая.