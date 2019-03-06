В Великобритании кот по имени Тео пробрался в дом соседа, забрал пакет с деньгами и принес их хозяйке.

Как пишет BBC News, хозяева кота деньги вернули. По данным СМИ, адрес владельца денег был указан на пакете.В 2015 году тот же кот украл у соседей мягкие игрушки. Его также ловили на краже рождественских украшений.По словам биологов, кошки часто носят своим хозяевам «трофеи», но обычно это еда, добытая из мусора. По данным специалистов, если мать не научила животное ловить живую добычу, то такие питомцы имитируют охоту, выбирая неодушевленные предметы.