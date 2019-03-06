Пассажиропоток вырос как на внутренних авиарейсах, так и на международных.

Пассажиропоток международного аэропорта Харьков в феврале 2019 года составил 65,9 тыс. человек, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2018 года.Об этом пишет ЦТС со ссылкой на данные компании.Международными перелетами воспользовались 51,5 тыс. человек - это на 30% выше аналогичного прошлогоднего показателя. На внутренний пассажиропоток пришлось 14,4 тыс. человек - выше, чем в феврале 2018 года, на 6%.За месяц авиакомпании совершили 326 вылетов из харьковского аэропорта. Число внутренних рейсов не изменилось, а вот число международных выросло на 10%.Топ-направлениями стали Шарм-Эль-Шейх (Windrose, Azur Air Ukraine, SkyUp) Киев (МАУ), Варшава (LOT), Вена, Дортмунд, Катовице, Гданьск, Вроцлав (Wizz Air) и Минск (Belavia).Ранее ЦТС писал о том, что аэропорт Харьков в январе нарастил пассажиропоток на 20%. Пассажиропоток вырос как на внутренних, так и на международных направлениях. В январе его пассажиропоток составил 71,8 тыс. пассажиров. Внутренними перевозками в январе 2019 года воспользовались 16,3 тыс. человек (на 7% больше, чем годом ранее), международными - 55,5 тыс. (на 25% больше).