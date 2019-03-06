Ученые из Университетской больницы Цюриха обнаружили связь между состоянием мозга и сердца, которая может объяснить появление "синдрома разбитого сердца".

Как сообщает Naked science , в ходе исследования ученые сравнили снимки МРТ пациентов с кардиомиопатией такоцубо и здоровых людей.Кардиомиопатия такоцубо, или "синдром разбитого сердца" — заболевание, характеризующееся ослаблением сердечной мышцы, в результате которого набухает верхушка левого желудочка (нижняя часть сердца), а другая часть сохраняет прежний размер. Впервые синдром описали в 1990 году. С того времени зарегистрировано относительно небольшое количество случаев, а точную причину его возникновения до сих пор не установили. В основном им страдают женщины; только 10% всех описанных случаев относятся к мужчинам. При этом в анамнезе больных отмечается тяжелый стресс, перенесенный непосредственно перед проявлением симптомов (например, смерть супруга), поэтому его считают одной из возможных причин.Исследователи просканировали мозг 15 пациентов с кардиомиопатией такоцубо при помощи МРТ, а также мозг 39 здоровых добровольцев. Затем ученые сравнили результаты. Оказалось, что у тех, кто страдает синдромом, наблюдается снижение связи между зонами мозга, отвечающими за автономное функционирование органов и обработку эмоций. Подразумеваются более слабые связи между вегетативной нервной системой и лимбической системой, которые включают в себя миндалину и гиппокамп.Вместе с тем, ученые подчеркивают, что у их исследования существуют ограничения. Например, они не сканировали мозг пациентов, которые страдают от "синдрома разбитого сердца", до того, как они заболели. Поэтому они не могут сказать, вызывает ли заболевание нарушение связей в мозге или процесс идет в обратном направлении.