Памятный знак Любови Малой – выдающемуся украинскому ученому, кардиологу и терапевту, которая более пятидесяти лет своей жизни была связана с Харьковом, установили на Пушкинском въезде, 5.

Во время церемонии открытия мемориальной доски организаторы мероприятия сообщили, что вскоре Любви Малой будет установлен бюст в Национальном институте терапии, основательницей которого в 1980 году была именно она.(1919-2003) – выдающийся украинский ученый, кардиолог и терапевт. Доктор медицинских наук, профессор, академик. Основательница и директор Института терапии АМН Украины, заведующий кафедрой госпитальной терапии Харьковского государственного медицинского университета. Герой Украины.