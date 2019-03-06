В Змиевском районе завершается строительство системы очистки отходов трех молокоперерабатывающих предприятий.Об этом заявил директор КП "Змиев-Сервис" Виктор Ревенко, сообщает "25tv". По словам Ревенко, предприятия, расположенные в Змиеве и Соколово, приобрели очистное оборудования на 800 тыс.грн. Ввод его в эксплуатацию будет завершен до 1 мая.
– Отходы переработки молока будут собирать от трех цехов в одном месте и обрабатывать, доводя их до состояния обычных хозяйственно-бытовых стоков. Затем очищать стоки будут с помощью бактерий. Бактерии нельзя запускать в работу до очистки стоков, так как в кислой молочной среде они погибнут. После еще одной дополнительной очистки и прохождения отстойника в реку попадет чистая вода. И тогда уже не будет этих "белых рек", которые имели место до сих пор, - уточнил Ревенко.