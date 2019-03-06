6 марта в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко проходит второй этап конкурса детского творчества «Яркие дети Украины».

Конкурс организован при поддержке главы облгосадминистрации Юлии Светличной.20 исполнителей, которые прошли отборы в районах и городах областного значения, всъехались в Харьков. Конкурс оценивает жюри, в которое вошли: Юлия Светличная, Ирина Луценко, Ярослав Москаленко, Иллария, Руслан Квинта, Вера Кекелия, Ольга Цибульская, Сергей Бабкин.Победитель областного этапа Всеукраинского конкурса детского творчества будет представлять Харьковскую область в финале конкурса 29 марта 2019 года в Киеве, сообщает корреспондент «Вечернего Харькова» с места события.