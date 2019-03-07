В Сети появился снимок британской королевы с «фиолетовой» рукой.Возможный недуг Елизаветы II забеспокоил британцев, пишет Росбалт со ссылкой на Daily Mirror.
СМИ приводит комментарии медиков. По их словам, наиболее вероятной причиной посиневшей руки является легкая травма — ушиб. Среди других причин — инъекция, капли или лекарство, разжижающее кровь.
Специалисты также отметили, что с возрастом кожа человека меняется, становится тоньше и теряет часть жирового слоя, который защищает от травм.
Напомним, Елизавете II в апреле этого года исполнится 93 года.