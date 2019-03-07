Сюжеты с церемонии вручения девочкам денежных подарков показало государственное телевидение республики.Однако родители и учителя школ рассказали журналистам, что конверты, которые дети прикладывали ко лбу для камеры и в которых должны были лежать деньги, оказались пустыми. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на «Радио Азатлык».
Такие же церемонии каждый год проводятся с участием женщин. В этом году к телеритуалу решили привлечь детей. Но деньги им не доверили — по действующему с 2011 года распоряжению президента Туркмении за лиц, не достигших 16 лет, их могут получить только родители и законные опекуны.
«Впрочем, по словам источников, дети, занятые в телевизионном спектакле, не поняли трюка», — отмечает агентство.
В Туркмении есть традиция дарить денежные подарки женщинам, работающим на предприятиях и заводах, учащимся, пенсионеркам и воспитанницам детских садов. В этом году сумма подарка составила 60 манатов ($17).