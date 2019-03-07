Посуточную аренду квартир приравняли к размещению в гостиницах и обязали платить туристический сбор.

Киевские власти не только переписали ставки туристического сбора, но и значительно изменили порядок его уплаты. Решение, принятое еще в середине февраля, вызвало у отельеров бурю негодования, однако осталось практически незамеченным среди частных владельцев киевских домов и квартир. И совершенно напрасно, ведь по новым порядкам они должны платить налог в городскую казну наравне с «лицензированными» гостиницами и хостелами, информирует ubr.ua Такой вывод следует из текста документа, размещенного на сайте Киевсовета, и внесенного в городской парламент директором Департамента финансов КГГА Владимиром Репиком. В частности, своим решением депутаты дополнили перечень субъектов, которые должны платить туристический сбор за временное размещение:Жилыми домами и пристройками к ним.Квартирами и комнатами.Коттеджами, садовыми и дачными домиками.Прочими объектами, которые используются для временного размещения.Всем им необходимо платить в казну по 0,5% от размера минимальной зарплаты в сутки за каждого украинского туриста и 1% — за иностранца. Причем селить путешественников, если те не уплатили сбор, и им не выписали квитанцию, строго запрещено.Контролировать своевременность и полноту уплаты сбора должны налоговые агенты. В их число КГГА определило не только самих предпринимателей, сдающих жилье посуточно как ФЛП, но и посредников, а также неназванных юрлиц, которые заключат договор с городскими властями.Очевидно, речь идет о своего рода «квартирных коллекторах», которые будут уполномочены «выбивать» сбор с арендаторов на договорных началах. Полный перечень таких компаний Киевсовет должен обнародовать на своем сайте.Налоговые агенты обязаны будут вносить туристический сбор ежеквартально, подав декларацию. Или ежемесячными авансовыми платежами до 30-го числа.Отметим, что согласно действующего законодательства, временным считается размещение на срок до 1 месяца. Кроме того, от уплаты туристического сбора киевские власти освободили инвалидов, детей до 18 лет, а также родственников владельцев частного жилья. Правда, воспользоваться этим исключением, чтобы избежать дополнительной налоговой нагрузки, арендаторы вряд ли смогут. Поскольку приписать родство случайному туристу все равно не выйдет – чиновники ограничили «радиус» льготы первой и второй степенью родства.