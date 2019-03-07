Праздничные гулянья, посвященные Масленице и 8 Марта, пройдут с 8 по 10 марта в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.Гостей парка ждут веселые конкурсы, концертная программа и угощенья.В пятницу, 8 марта, на главной сцене пройдет праздник «Все для тебя!», посвященный Международному женскому дню.9 и 10 марта на центральной аллее парка будет работать масленичная ярмарка, где все желающие смогут угоститься блинами. Там же будет установлена фигура Марены и тематические фотозоны.Для гостей парка подготовили множество народных конкурсов, в том числе на поедание блинов. Так, в 17:00 на центральной алее начнется конкурсно-развлекательная программа «Гуляй, народ!». Все желающие смогут поучаствовать в масленичной забаве «Ледяной столб», участникам которой нужно будет взобраться на 7-метровую высоту, чтобы добыть один из десяти традиционных призов.На главной сцене парка выступят фольклорные коллективы «Душа», «Весна», детский театр «Дети будущего», кавер-группа «One more time».В воскресенье, 10 марта, в 19:20 на главной сцене состоится праздничная церемония проводов зимы и символическое сожжение Марены. Завершится празднование Масленицы дискотекой в народном стиле.С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь