Использовать все возможности, чтобы помочь жителям Харьковщины обеспечить проживание в теплых домах, но при этом платить меньше.

«Теплый» кредит можно компенсировать из трех источников

Школы и садики области отказываются от газа

Областная власть помогает в решении проблем ЖКХ

Изношенность ЖКХ – не повод не уделять ему внимание

Такую задачу поставила руководитель области Юлия Светличная перед местными органами власти.Вопросы тепло- и газоснабжения, а также формирование тарифов на отопление и установку приборов учета обсуждались во время всеукраинского селекторного совещания в облгосадминистрации.— Цена на газ в Украине для предприятий теплокоммунэнерго одинаковая. Но когда мы смотрим на тарифы на тепло по всей стране, то видим, что по стоимости тепла в разных городах есть разница, и кое-где – очень существенная, – отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. — А это значит, что конечная стоимость тепла и горячей воды зависит вовсе не от стоимости голубого топлива, а от технологии производства тепла, минимизации потерь, объективного учета и мероприятий по энергосбережению.Также во время селекторного совещания обсуждались вопросы завышения норм потребления газа облгазами, установки счетчиков тепла и газа потребителям и создания комфортных условий в центрах обслуживания клиентов теплоснабжающих и других коммунальных предприятий. По итогам совещания председатель ХОГА Юлия Светличная дала ряд поручений руководителям структурных подразделений облгосадминистрации, представителям райгосадминистраций и органов местного самоуправления.Юлия Светличная отметила, что отопительный сезон подходит к концу, но это не повод расслабляться. Необходимо провести работу над ошибками и выполнить то, чего не удалось достигнуть в нынешнем отопительном сезоне.— Следует разработать план модернизации коммунальных сетей в городах областного значения и объединенных территориальных громадах. Такие меры должны быть учтены в инвестиционной программе каждого из предприятий, — подчеркнула Юлия Светличная.Глава области подчеркнула, что особое внимание на местах необходимо уделить реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В частности, необходимо активнее информировать людей о существующих областных и государственных программах «теплых» кредитов и использовать все возможности, предоставляемые государством и международными институциями.— Чем больше мы проводим утепление и другие мероприятия по энергосбережению, тем меньше люди будут платить за энергоносители. Такие программы в области работают. И на недавней сессии мы выделили деньги для того, чтобы финансировать и кредиты, и помощь – как отдельным жильцам, так и ОСМД. Это действенный механизм, который снижает социальную и экономическую нагрузку на каждого жителя определенной территории. Есть государственные программы, помощь международных организаций. Используйте все необходимые средства, чтобы помочь вашей громаде жить в теплых домах, но при этом платить меньше, — обратилась она к главам объединенных территориальных громад и представителям местного самоуправления. — Возможно, кто-то не знает, какие механизмы для этого существуют. Значит, нужно предоставить информацию и разъяснить ее.Также руководитель области поручила разработать план бесплатной установки счетчиков потребленного газа и тепла тем абонентам, у которых еще нет приборов учета, и провести инвентаризацию центров обслуживания клиентов коммунальных предприятий - с целью создания комфортных условий для посетителей.— Я думаю, необходимо провести инвентаризацию таких учреждений и условий, которые были созданы для людей или не созданы, – с тем, чтобы их улучшить, – сказала Юлия Светличная.В числе достижений Харьковщины в сфере энергоэффективности — реализация областных программ энергоэффективности, «теплых» кредитов для населения, ОСМД и ЖСК, механизмы софинансирования энергоэффективных мероприятий, которые реализуются в рамках областного конкурса «Вместе в будущее». А также – сотрудничество в этом направлении с международными финансовыми организациями и проектами.Энергомодернизация жилья – единственный правильный путь для того, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. Юлия Светличная сообщила, что в Харьковской области действуют не только государственные программы энергосбережения и энергоэффективности, но и внедрены областные проекты.Напомним, начиная с 2015 года из государственного бюджета компенсируется от 40% до 70% тела кредита, полученного ОСМД или ЖСК на приобретение материалов и оборудования для термомодернизации дома. Существуют и аналогичные местные программы. В Харьковской области на 2016–2020 годы утверждена областная программа «Стимулирование объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов к внедрению энергоэффективных технологий», согласно которой ОСМД и ЖСК могут получить 20-процентную компенсацию тела кредита. По этой программе предусмотрено финансирование в размере 6,5 млн грн на пять лет. Кроме того, принято девять районных и городских программ компенсации «теплых» кредитов для ЖСК и ОСМД. Одним словом, взяв «теплый» кредит, жильцы дома могут получить компенсацию сразу из двух-трех источников. По словам директора Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры Сергея Магдисюка, наиболее активно поддерживают «теплые» кредиты такие города, как Харьков, Чугуев и Лозовая.— По данным на ноябрь 2018 года, ОСМД и ЖСК области получили 42 «теплых» кредита (в 2017-м году было выдано 26). Таким образом, спрос увеличивается, — сообщил он.В основном за кредитные средства люди меняют в домах окна и двери в местах общего пользования, обустраивают индивидуальные тепловые пункты, проводят тепломодернизацию, модернизацию систем освещения, устанавливают счетчики тепловой энергии.— Можно смело говорить, что программа набирает популярность среди ОСМД и ЖСК. Заявки на участие еще поступают. Люди уже убедились, что весь комплекс основных мероприятий по термомодернизации многоквартирного дома может на треть, а то и вполовину сократить расходы жильцов на отопление. Так, установка индивидуального теплового пункта может дать до 30% экономии, а в комплексе с заменой окон на лестничных площадках и внешним утеплением стен — до 50%, — говорит Сергей Магдисюк.Наряду с «теплым» кредитованием домов ОСМД работает аналогичная программа компенсации для физических лиц. От государства по этой программе человек может получить до 35% компенсации тела кредита (при установке твердотопливного котла — до 20%). А область возмещает 15% годовой кредитной ставки. В целом же с 2016 по 2020 год по данной программе запланировано выделить 29,3 млн грн.— Программа направлена на мотивацию людей, проживающих в частном секторе, использовать энергоэффективные, энергосберегающие технологии. По состоянию на ноябрь 2018 года программой воспользовались 2125 человек, что в два раза больше, чем в 2017 году, - рассказал начальник Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Андрей Парамонов.Облгосадминистрация активно привлекает к решению вопроса энергонезависимости международных партнеров. В частности, буквально на днях Юлия Светличная договорилась с управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне о создании Регионального фонда повышения энергоэффективности на Харьковщине.— Я рада сообщить, что за последние четыре года в Харьковской области благодаря модернизации производства и энергоэффективным мероприятиям использование природного газа потребителями и предприятиями сократилось на 25-30%. Это говорит о том, что мы движемся вперед и внедряем новые подходы, — отметила глава Харьковщины.Такой экономии удается достичь в том числе и благодаря тому, что в области ведется активная работа по энергомодернизации бюджетных учреждений — утепляются стены, меняются окна, устанавливаются индивидуальные тепловые пункты… Ремонт больниц, школ, детских садов, домов культуры проводится с применением энергосберегающих технологий. В районах области переводят на твердое топливо школы, детские садики, больницы. Например, в Первомайском районе все школы отказались от использования газа для отопления. Переход осуществили за год, проведя энергоаудит и заменив системы отопления. Теперь учебные заведения в целом экономят за отопительный сезон почти два миллиона гривен.В Первомайской РГА говорят, что регулярно проверяют, рационально ли школы используют топливо — сравнивают с предыдущими сезонами, чтобы не было воровства или перерасхода. А заготовку дров проводят до начала отопительного сезона. Также в районе переводят на твердое топливо и детские сады.Юлия Светличная отмечает, что ХОГА постоянно помогает органам местного самоуправления в решении проблем с жилищно-коммунальной инфраструктурой – как в Харькове, так и в районах области, городах областного значения.— Мы выделяем средства из экологического фонда, чтобы ремонтировать коммуникации. Оказываем финансовую поддержку, чтобы наладить теплоснабжение и уменьшить потери, которые затем ложатся на плечи пользователей, — говорит руководитель области.В частности, на ХІХ сессии областного совета VІІ созыва были выделены средства из областного бюджета на ремонт 39 объектов — 15 водопроводов, трех скважин, шести кровель жилых домов, двух котельных, 11 канализационных очистных сооружений.Так, строительство и ремонт очистных сооружений профинансированы из областного фонда охраны окружающей природной. В этом году планируется капитальный ремонт канализационных очистных сооружений в поселке Донец Балаклейского района, реконструкция канализационно-насосной станции в поселке Феськи Золочевского района, восстановление части канализационного напорного коллектора в селе Натальино Красноградского района. Работы по реконструкции также запланированы в Первомайском, Чугуеве и поселке Эсхар Чугуевского района, в поселке Сахновщина и в Харькове. Одним из самых масштабных проектов является реконструкция очистных сооружений в Малой Даниловке Дергачевского района. Строительство новых очистных сооружений запланировано в Волчанске и Люботине.Кроме того, за счет областного фонда охраны окружающей природной среды планируется приобрести четыре мусоровоза для сел Гоптовка и Большие Проходы Дергачевского района, для Змиевского района и города Лозовая.Также планируется провести работы по расчистке русла реки Вовча и разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию очистных сооружений в пгт Малиновка Чугуевского района, что позволит создать надлежащие санитарно-бытовые условия для жителей района и улучшит санитарно-эпидемиологическое состояние окружающей среды.Оказывает областная власть помощь в решении проблем с ЖКХ и в конкретных ситуациях. Так, Юлия Светличной инициировала выделение денег из областного бюджета на восстановление системы водоотведения в Лозовой. Напомним, весной прошлого года из-за крупной аварии на коллекторе в Лозовой было прекращено водоснабжение всех микрорайонов города. Глава области сразу поставила на контроль эту ситуацию.— В городе Лозовая случилось чрезвычайное происшествие, когда люди остались без воды и без коммуникаций. Было принято решение отработать проект и предложить выделить 26 млн грн, чтобы в полной мере восстановить водоснабжение и водоотведение, - сказала в 2018 году Юлия Светличная.При этом руководитель Харьковщины подчеркивает, что поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры — это не только обязательства областной государственной администрации и финансирование не только из областного бюджета.— С децентрализацией вы получили дополнительные финансовые ресурсы. Конечно, легче всего заниматься тем, что на виду, что обязательно заметят люди, но нужно в первую очередь делать все, чтобы на ваших территориях было безопасно и комфортно жить, — подчеркнула Юлия Светличная. — А это обеспечение нормального функционирования ЖКХ, которое действительно очень изношено. Однако это не повод не уделять ему внимание. Это ответственность органов местного самоуправления. А оценку будут давать сами жители и контролирующие органы государственной власти.