Ученые выяснили, что какао на рисовом молоке способствует хорошему самочувствию, снижает утомляемость.Такое заявление сделала международная группы специалистов. Они проводили исследования, участниками которого были люди, страдающие рассеянным склерозом, информируют «Экономические новости».
Добровольцы добавили в свой дневной рацион этот напиток, который был приготовлен на рисовом молоке. Отметим, что их организм положительно воспринял какао-терапию. Участники начали отмечать, что лучше себя чувствуют, меньше утомляются, быстрее ходят.
Эксперты зафиксировали, что скорость ходьбы у людей, пьющих какао, увеличилась на 80 процентов, а концентрация внимания — на 45 процентов. Это дает ученым возможность говорить о том, что людям, которые имеют проблемы с мозговой активностью, нужно постоянно пить какао для поддержание бодрости всего организма.