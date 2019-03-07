Все проекты, которые реализуют волонтеры на Харьковщине, находят полное понимание и поддержку у областной власти.

«Наше общение было и останется дружелюбным, открытым, активным и эффективным», – заверила глава области Юлия Светличная.По словам председателя облгосадминистрации, украинские волонтеры стали весомой движущей силой развития нашей страны и тех преобразований, которые происходят в каждой сфере жизни.— Волонтерство было с нами всегда, но новый смысл оно приобрело после Революции достоинства и с началом трагических событий на востоке. Именно харьковский фронт волонтеров — самый мощный среди волонтерского движения страны. Потому что именно через Харьков проходило очень большое количество воинов. Потому что именно через Харьков проходила вся тяжелая техника. Потому что именно через Харьков ехали внутренне перемещенные лица, которые искали мирной жизни. Именно через Харьков проходило большое количество раненых. И именно харьковчане первыми оказывали помощь, — говорит Юлия Светличная. — Многие из проектов, которые родились в 2013–2014 годах благодаря энтузиазму двух-трех человек, сегодня превратились в мощные организации.Не так давно заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк принял участие в заседании правления Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины, который, по его словам, является образцом волонтерского движения. От имени руководителя области Юлии Светличной он поблагодарил волонтеров Красного Креста за сотрудничество и помощь, которую они оказывают жителям области. А также передал почетную награду «Слобожанская слава» сотруднице областной организации Красного Креста Валентине Костенко.— Волонтерское движение — это мостик между властью и людьми, которые нуждаются в помощи. Пять лет назад Украина почувствовала всплеск волонтерского движения, и именно волонтерство спасло наше государство и Харьковскую область в том числе, - подчеркнул Михаил Черняк — Команда Юлии Светличной на протяжении последних лет плодотворно сотрудничает с волонтерским движением, с гражданскими инициативами.Что касается Красного Креста, то областная власть постоянно поддерживает связь с организацией и помогает в решении многих вопросов.— Именно Красный Крест был среди первых, кто помогал людям в Балаклее во время чрезвычайной ситуации, связанной с аварией на складах боеприпасов, — отметил заместитель председателя ХОГА.Так, только за два дня, 23-24 марта 2017 года, сотрудники и волонтеры разных организаций Красного Креста эвакуировали малоподвижных пострадавших, оказывали первую помощь и психосоциальную поддержку. Они доставили, разгрузили и передали официальным органам власти для выдачи пострадавшим: четыре тонны воды, две тонны еды, десять тысяч упаковок медикаментов на полмиллиона гривен, 700 одеял, а также матрацы и средства гигиены.По словам руководителя областной организации Красного Креста Константина Башкирова, основными направлениями работы в минувшем году были помощь пострадавшим от военного конфликта на востоке, организация курсов первой помощи для граждан, медико-социальная и психосоциальная поддержка, помощь в розыске пропавших без вести и т.п.Как отметила Юлия Светличная, харьковские волонтеры реализуют много различных проектов – не только связанных с помощью ветеранам и воинам АТО, семьям погибших и переселенцам, но и в сферах внедрения инклюзивного образования, развития туризма, укрепления инфраструктуры и т.д. И всегда могут рассчитывать на поддержку областной власти.— Волонтеры нашего региона хорошо знают, что их предложения, идеи и проекты всегда находят понимание и поддержку. Наше общение было и будет всегда дружелюбным, открытым, активным и эффективным, — сказала руководитель Харьковщины. – Впереди много работы, и мы с удовольствием будем работать вместе!