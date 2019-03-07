Повышенное артериальное давление давно превратилось в серьезную проблему для жителей развитых стран. Бороться с гипертонией помогают препараты, однако медикаменты часто дают побочные эффекты.

помидоры и листовая зелень;

фрукты, включая дыню, бананы, авокадо, апельсины и абрикосы;

тунец и лосось;

орехи и семечки;

бобовые.