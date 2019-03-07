Повышенное артериальное давление давно превратилось в серьезную проблему для жителей развитых стран. Бороться с гипертонией помогают препараты, однако медикаменты часто дают побочные эффекты.Специалисты рассказали о том, какие простые средства помогают справляться с повышенным давлением без лекарств, информирует МедикФорум.
Многим известно, что для борьбы с повышенным давлением важно ограничивать потребление соли, алкоголя, возбуждающих кровоток продуктов воде острых специй и кофеина. Также необходимо снижать в своем рационе количество блюд, содержащих белую муку и сахар. Кроме того, полезно…
Регулярно пить чай. По данным американского сайта по здравоохранению WebMD, зеленый чай – эффективное и простое средство для борьбы с высоким давлением. Употребление одной-двух чашек зеленого чая или чая «улун» в день понижает риск развития высокого кровяного давления почти на 50%.
Употреблять продукты с калием. Калий помогает выводить из организма натрий и уменьшает давление в сосудах. Употребляйте в пищу следующие продукты:
- помидоры и листовая зелень;
- фрукты, включая дыню, бананы, авокадо, апельсины и абрикосы;
- тунец и лосось;
- орехи и семечки;
- бобовые.
Есть гаспачо. Гаспачо – это суп, блюдо испанской кухни. Его основными ингредиентами являются чеснок, помидоры, оливковое масло и огурцы. Все эти продукты положительно влияют на сосуды. Проведенное в Великобритании исследование показало, что у людей, которые часто едят гаспачо, вероятность развития гипертонии снижается на 27%.
Ходить пешком по утрам. Ученые из Университета Западной Австралии выступили с заявлением о том, что непродолжительная физическая активность по утрам вполне способна заменять собой лекарства для снижения артериального давления у пожилых людей. В частности, исследователи заявили, что «полчаса умеренной ходьбы по утрам могут конкурировать по эффективности поддержания в норме АД с гипотензивными средствами».
Иметь хобби. Время, которое человек тратит на занятия, приносящие ему эмоциональное удовлетворение, действительно лечит. Ученые из Университета Дрюкселя доказали, что подобное времяпровождение помогает отстраниться от беспокойства и тревожных мыслей, — как результат, люди реже страдают гипертонией. Практически такой же эффект дает и другое простое средство – общение с друзьями.
Бывать на природе. Если бы все люди ежедневно проводили хотя бы 30 минут в неделю на природе, общее число случаев гипертонии в мире сократилось бы на 9% — к таким выводам пришла группа исследователей из университетов Австралии и США. Жителям городов они советуют совершать регулярные прогулки в зеленых зонах – парках и скверах.