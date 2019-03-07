С апреля получить препараты из списка доступных лекарств можно будет без привязки к месту жительства – в любой аптеке Украины, которая принимает участие в программе.



Доступные цифры

Какие препараты можно получить бесплатно

Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний: амиодарон (Amiodarone), амлодипин (Amlodipine), атенолол (Atenolol), верапамил (Verapamil), гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide), спиронолактон (Spironolactone), фуросемид (Furosemide), дигоксин (Digoxin), эналаприл (Enalapril), изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate), карведилол (Carvedilol), клопидогрел (Clopidogrel), метопролол (Metoprolol), нитроглицерин (Glyceryl trinitrate), симвастатин (Simvastatin), бисопролол (Bisoprolol), лозартан (Losartanum);

Для лечения бронхиальной астмы: беклометазон (Beclometasone), будесонид (Budesonide), сальбутамол (Salbutamol);

Для лечения диабета II типа: метформин (Metformin), гликлазид (Gliclazide), глибенкламид (Glibenclamidum).

Программа «Доступные лекарства» дает людям возможность получить их бесплатно либо по сниженной цене.– Государство компенсирует расходы на самые необходимые медикаменты для лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа, бронхиальной астмой, – напомнил директор Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Богдан Федак.Пенсионерка Анастасия Сергеевна страдает от повышенного давления.– Голова в затылке раскалывается, слабость жуткая, подташнивает, – описывает она неприятные симптомы. – Терапевт выписала мне бесплатные рецепты на препараты от гипертонии.Однако воспользоваться программой «Доступные лекарства» пенсионерка не может.– Дело в том, что живу я на Салтовке в 520-м микрорайоне. Аптека, в которой можно получить доступные лекарства, выписанные в нашей поликлинике, находится на перекрестке проспектов Тракторостроителей и Юбилейного. Казалось бы, тоже Салтовка, но добираться туда из нашего района нужно двумя видами транспорта. А у меня ноги болят, так что отоварить бесплатный рецепт мне удается далеко не всегда, – посетовала Анастасия Сергеевна.Со следующего месяца эта проблема будет решена, обнадежил Богдан Федак. По его словам, с 1 апреля 2019 года администрирование программы «Доступные лекарства», то есть финансирование и обеспечение людей медикаментами, берет на себя Национальная служба здоровья Украины. Лекарственные средства в рамках программы будут отпускать по электронным рецептам без привязки к месту жительства пациента. А возмещение стоимости аптекам будет осуществляться по договору между аптеками и НСЗУ.– Врач выписывает электронный рецепт, то есть вводит данные в компьютер, а также выдает рецепт человеку на руки. Электронный рецепт будет сразу фиксироваться НСЗУ, и пациент уже не привязан к месту жительства. Даже если он находится где-то в командировке в другом городе – в Хмельницком, во Львове, в Киеве, – может прийти с этим рецептом в аптеку из перечня заключивших договор с НСЗУ и получить лекарства, – пояснил Богдан Федак.Сейчас, по его словам, в Харьковской области договор с НСЗУ заключили 504 аптеки.Анастасию Сергеевну эта новость порадовала. Да вот только ни одна из шести аптек, расположенных недалеко от ее дома, не участвует в Программе…В прошлом году на реализацию программы «Доступные лекарства» в Харьковской области направили более 69 млн грн. Было выписано почти 1,5 млн рецептов, лекарственные средства получили более 770 тыс. чел.В 2019 году учреждения здравоохранения профинансированы более чем на 11 млн грн (из них использовано около 5 млн), выписано почти 194 тыс. рецептов, лекарственные средства получили около 84 тыс. человек.По информации МОЗ Украины, в Программу «Доступные лекарства» входят такие действующие вещества:Государство компенсирует стоимость самого дешевого лекарственного средства, которое участвует в программе, то есть пациент сможет получить бесплатно. Препарат, который стоит дороже, он сможет получить, доплатив разницу между минимальной ценой и розничной ценой выбранного препарата.Также в МОЗ развеяли миф, что в программе «Доступные лекарства» участвуют только самые дешевые препараты отечественных производителей.– Это неправда. В новом реестре почти половина препаратов иностранного производства – 117 торговых наименований; 12 из 59 полностью бесплатных препаратов – иностранного производства, – сообщили в ведомстве.Сейчас в программе «Доступные лекарства» 261 препарат, 59 из которых для пациента полностью бесплатны. Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в программе 203 препарата (45 из которых пациенты могут получить бесплатно), для лечения диабета II типа – 43 препарата (9 бесплатных), для лечения бронхиальной астмы – 15 препаратов (5 бесплатных).