По результатам января 2019 г. экспорт украинской агропродукции вырос на 23% ($321 млн) и составил $1,7 млрд.

Об этом рассказала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, информируют «Экономические новости».Лидерами экспорта сельхозпродукции остаются зерновые культуры с долей 44,6%, растительное масло — 19,8% и семена масличных — 9,7% от общего аграрного экспорта.– На что я бы хотела отдельно обратить внимание, это на изменения в региональной структуре экспорта АПК. На первое место среди наших рынков сбыта вышли страны ЕС, куда мы за январь текущего года экспортировали продукции на $668 млн. Страны Азии уступили нашим европейским соседям с результатом чуть более $641 млн, а третье место у стран Африки, куда украинский агроэкспорт составил за этот период $292,2 млн, — подчеркнула Ольга Трофимцева.Египет — $153,6 млн;Нидерланды — $149,9 млн;Индия — $143,9 млн;Испания — $135,8 млн;Турция — $112,2 млн.