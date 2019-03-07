Жители Салтовки шокированы вырубкой деревьев вдоль проезжей части по ул. Академика Павлова и ул. Леся Сердюка.В мэрии заверяют, что вместо уничтоженных аварийных тополей в марте-апреле высадят шаровидные клены. Однако экологи считают, что эта порода не спасет жителей многоэтажек от вредных выхлопов и пыли.
– Что же это делается! – именно таким восклицанием начала свое обращение в редакцию «Вечернего Харькова» жительница Салтовки Мария Григорьевна. – Осенью прошлого года вырубили высоченные красавцы-тополя вдоль ул. Академика Павлова. На ул. Леся Сердюка, где я живу, обрезали деревья, а на днях началось их полнейшее уничтожение. Как так можно, ведь это же наши «легкие»?! Вся пыль, выхлопные газы прямиком к нам в окна пойдут. Посадят ли что-то взамен и когда? И сколько лет понадобится, чтобы эти саженцы выросли?
В экологической группе «Печенеги» подтвердили: тополя вдоль ул. Академика Павлова вырубили осенью прошлого года, а в конце ул. Леся Сердюка обрезали для дальнейшего сноса.
– Зимой, когда эта рубка была приостановлена, мы инициировали сбор подписей под петицией с требованием снос деревьев на ул. Леся Сердюка оставить, поскольку они здоровы, а на ул. Академика Павлова вместо срубленных тополей посадить пирамидальные, – рассказали в экогруппе. – Однако несколько дней назад вырубка на ул. Леся Сердюка возобновилась…
Почти одновременно с этим общественники получили ответ из Департамента коммунального хозяйства горисполкома, из которого следует, что реконструкция зеленых насаждений проводится вовсе не по какой-то там прихоти мэрии, а «на основании детального лесопатологического обследования и фитопатологического анализа деревьев вдоль указанной транспортной магистрали, выводов и рекомендаций Государственного лесозащитного предприятия «Харьковлесозащита».
– В результате проведенного анализа был сделан вывод о санитарном состоянии и целесообразности дальнейшего содержания деревьев. Учитывая солидный возраст большей части тополей, наличие комплекса патологичных грибов и стволовых вредителей на деревьях, аварийность и вероятность их слома при сильных осадках, ветрах, сохранение этих деревьев приведет к дальнейшему распространению очагов столбовых гнилей и повышению уровня аварийности. В связи с эти было рекомендовано удаление указанных деревьев и высадка на этом месте других пород деревьев, стойких к антропогенной и инфекционной нагрузке, – изложили свою точку зрения в профильном департаменте.
При этом, заверяют в мэрии, «в марте-апреле этого года планируется начать посадку деревьев с комом земли породы клен шаровидный (вообще-то порода называется клен остролистный, но, действительно, обладает густой шаровидной кроной. – ред.) по улицам Академика Павлова и Леся Сердюка согласно генеральному плану города Харькова».
Однако в «Печенегах» считают, что это неравноценная замена.
– В свое время пирамидальные деревья вдоль этих улиц сажали не просто так – выбросы автотранспорта и пыль вызывают заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем и онкологические заболевания. А о какой защите от выбросов может идти речь, если высадят шаровидные деревья, которые не будут доставать даже до второго этажа? – говорят экологи.