Субсидия «живыми» деньгами, индексация пенсий и единоразовые выплаты пенсионерам.

И все это – уже в марте. Не повергнут ли в инфляционную пропасть страну потяжелевшие карманы  малоимущих украинцев, выяснял «Вечерний Харьков».

В 2019 году на субсидии из госбюджета запланировано потратить 55,1 млрд грн. При этом наличными государство раздаст около 40 млрд грн. Уже в марте субсидиантам перечислят государственную помощь в пределах шести млрд грн. Как эти миллиарды скажутся на экономике страны?

Как отмечает экономический эксперт Алексей Дорошенко, большая часть «живых» денег, которые получат субсидианты, пойдет на оплату коммунальных услуг и только сэкономленные средства потребители смогут потратить на свои потребности. Поэтому сумма, которая попадет на рынок, незначительна.

 – Но на март приходятся еще индексация пенсий на 17% и единоразовая выплата пенсий в размере 2,4 тыс. грн почти двум миллионам пенсионеров, которые не подпадают под эту индексацию. Соответственно, объем денег, которые попадут на рынок от людей с наиболее низким доходом, будет немаленький, – говорит Алексей Дорошенко.

Вот этот мартовский дождь из выплат вполне может подстегнуть инфляцию, говорит эксперт.

 – Поэтому как раз в марте мы ожидаем повышенную инфляцию – раза в два больше, чем в январе. Кстати, в предыдущие годы инфляция всегда была высокой в январе, и уже тогда мы привлекали внимание Кабмина, что ситуация непростая и необходимо сдерживать потребительскую инфляцию. Сейчас как раз наоборот: начало года очень спокойное, а вот в марте из-за дождя выплат возможен рост цен, а соответственно – рост инфляции, – говорит Алексей Дорошенко.

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