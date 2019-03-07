За последнюю неделю уровень заболеваемости корью на Харьковщине снизился на 22,1% по сравнению с предыдущей.

Тем не менее эпидемиологическую ситуацию в области по-прежнему нельзя назвать благополучной.По данным Харьковского областного лабораторного центра, за последнюю неделю зарегистрированы 113 больных, из них 33 ребенка. В Харькове зафиксированы 62 случая, в Харьковском районе – 12, в Валковском и Первомайском – по 10, в Чугуевском – пять, в Нововодолажском – четыре, в Змиевском и Шевченковском – по два, в Люботине, Дергачевском, Красноградском, Краснокутском, Коломакском и Купянском районах – по одному.С начала года по состоянию на 27 февраля зарегистрированы 892 больных, из них 282 ребенка.– Лидером среди заболеваемости корью являются Валки. Если в Харькове 35 случаев на 100 тысяч населения, то в Валках – 290, – говорит начальник Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Богдан Федак. – На втором месте Первомайск. Поэтому в Валках планируем проводить подворовой обход. Это поможет выявить тех, кто не вакцинировался, и предложить им это сделать. Самый низкий уровень заболеваемости сейчас в Балаклее и Лозовой – чуть больше двух случаев кори на 100 тысяч населения.А в Нововодолажском районе 26 февраля ввели на три недели карантин из-за угрозы эпидемии кори. Как сообщили в ХОГА, причиной этого стал ребенок, заболевший после участия в песенном конкурсе. В нем приняли участие более 30 школьников. Ребенок, который участвовал в мероприятии, заболел корью (до этого переболел корью его отец). Поэтому сейчас дети, которые контактировали с заболевшим, школу не посещают, учатся дистанционно. Медики следят также и за взрослыми, которые присутствовали на конкурсе, а их около 60 человек.Единственное надежное средство профилактики опасной болезни – прививка, отмечает Богдан Федак. На Харьковщине сейчас можно привиться абсолютно бесплатно в поликлиниках по месту жительства не только малышам, но и взрослым по направлению терапевта или семейного врача. Вакцин от кори в нашем регионе достаточно – 70 тысяч, заверили в Департаменте здравоохранения ХОГА.– Единственный способ уберечься от кори – это привиться. Взрослым надо это делать практически в 100% случаев – тем, кто не имеет иммунитета, – говорит Богдан Федак.Харьковчане, которые не помнят, вакцинировали их в детстве или нет, могут проверить напряженность иммунитета к кори с помощью специального анализа. Исследование на антитела к кори делают в областном лабораторном центре, а также в частных лабораториях. Цены за анализ колеблются от 47 до 200 грн.