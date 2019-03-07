Пенсия не за горами. Судя по моей зарплате, больше «минималки» мне не светит. Подскажите, какой размер минимальной пенсии? И просто интересно: сколько можно на заслуженном отдыхе получать по максимуму?

Марина

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, согласно статье 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», размер пенсии в солидарной системе зависит от продолжительности страхового стажа и от величины заработка, с которого уплачены страховые взносы.Минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На сегодняшний день это 1479 грн.В июле и декабре текущего года размер такого прожиточного минимума будет увеличен дважды: с 1 июля он составит 1564 грн, а с 1 декабря – 1638 грн. Столько же будет составлять размер минимальной пенсии. То есть летом она вырастет на 67 грн, а со следующей зимы – еще на 74 грн.Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат) не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность (сейчас -- 14790 грн). Исключением являются доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц за особые заслуги перед Родиной.С 1 марта и с 1 апреля будет осуществлен перерасчет пенсий. Больше всего надежд на мартовский перерасчет с обещанной индексацией в связи с ростом цен, прописанной на законодательном уровне еще с 2004 года. В последние годы данная норма правительством игнорировалась. Теперь этот вид перерасчета собираются возобновить, немного изменив его алгоритм. Согласно обновленной статье 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсию должны ежегодно пересчитывать путем изменения показателя средней заработной платы, которая будет увеличиваться на некий коэффициент, учитывающий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году перерасчета.Что касается апрельского перерасчета, то он коснется только тех граждан, у которых есть неучтенный стаж. Ранее, если пенсионер работал, имел право раз в два года подавать заявление на перерасчет. Начиная с прошлого года такие перерасчеты производятся с 1 апреля без заявлений: не нужно выстаивать очереди для подачи заявления и дополнительных документов в Пенсионный фонд. Органы ПФ анализируют данные об уплате страховых взносов работающими пенсионерами, и пенсии пересчитываются автоматически.Несмотря на обилие перерасчетов, пенсию в 2019 году увеличат не всем, и размер повышения будет разным. Кроме того, в правительстве обещают разработать законопроект, который позволит увеличить пенсии гражданам, у которых большой стаж, но была маленькая зарплата.