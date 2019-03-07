Спустя почти два месяца после объявления о том, что все войска США покидают Сирию, президент Дональд Трамп написал членам Конгресса, что теперь он «на 100% согласен» с сохранением военного присутствия в Сирии, сообщает NBC news.

По данным издания, 22 февраля двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей написала Трампу письмо, поддерживая его решение сохранить небольшую группу армии США в Сирии.«Мы поддерживаем небольшие американские стабилизирующие силы в Сирии, – написано в письме. – Сила, которая включает в себя небольшой контингент американских войск и сухопутных войск от наших европейских союзников, необходима для обеспечения стабильности и предотвращения возвращения ИГ».В копии письма президент США выделил параграф о целях США в Сирии, в котором отмечалось: «Как и вы, мы стремимся к тому, чтобы все достижения в Сирии не были потеряны, чтобы ИГ никогда не вернулось. Иран не поощряется и мы консолидируем наши достижения и обеспечиваем лучший результат в Женеве в американских интересах».«Я согласен на 100%. Работа проводится», – ответил Трамп, написав это прямо на письме и подписав его.