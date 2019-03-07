Объясните, пожалуйста, как определяется степень родства при наследовании? И какую долю я как племянник могу наследовать в случае смерти моего дяди, если мой отец (его брат) умер раньше дяди?

Виктор

Как разъяснила заведующая Седьмой харьковской государственной нотариальной конторой Ирина Теленкова, в первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители.Во вторую очередь право на наследование имеют родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца, так и со стороны матери.В третью очередь право на наследование имеют родные дядя и тетя наследодателя.В четвертую очередь право на наследование по закону имеют лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства.В пятую очередь право на наследование по закону имеют другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальней степени родства. Степень родства определяется числом рождений, которые отдаляют родственника от наследодателя. Рождение самого наследодателя не входит в это число.Также в пятую очередь право на наследование по закону получают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи. Иждивенцем считается несовершеннолетнее или неработоспособное лицо, не бывшее членом семьи наследодателя, но не менее пяти лет получавшее от него материальную помощь, которая была для него единственным или основным источником средств к существованию.Внуки, правнуки наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу, бабушке, деду, если бы они были живы на момент открытия наследства.Прабабушка, прадед наследуют ту долю наследства, которая принадлежала по закону их детям (бабушке, деду наследодателя), если бы они были живы на время открытия наследства.Племянники наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (сестре, брату наследодателя), если бы они были живы на время открытия наследства.Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (тете, дяде наследодателя), если бы они были живы на время открытия наследства.Если наследование по праву представления осуществляется несколькими лицами, доля их умершего родственника делится между ними поровну. При наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степени родства.