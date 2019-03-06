В Харьковском Национальном Академическом театре оперы и балета 6 марта проходит завершающий этап отбора конкурса «Яркие дети Украины».Победитель представит Харьков и область в Киеве и получит возможность завоевать путевку на международный фестиваль в Сан-Ремо.
На местных этапах конкурса, которые состоялись в районах и городах области, приняли участие сотни детей. Только в областной отборочный тур, который прошел во Дворце студентов ХПИ осенью 2018 года, попали около 200 участников. В финал прошли 22 из них – 17 солистов, 1 дуэт и 1 трио. Дети представляют 13 районов и город Харьков.
Областной финал конкурса «Яркие дети Украины» проходит в Харькове во второй раз. Председатель ХОГА Юлия Светличная вошла в состав жюри проекта вместе с представителем президента Украины в Верховной Раде Ириной Луценко, народным депутатом и главным меценатом конкурса Ярославом Москаленко, а также популярными украинскими певцами – Сергеем Бабкиным, Илларией, Русланом Квинтой, Верой Кекелией и Ольгой Цыбульской.
– Конкурс «Яркие дети Украины» дает нам возможность открыть таланты, которые проживают не только в областном центре, но и в районах Харьковской области, – отметила Юлия Светличная перед началом областного финала. – Я очень надеюсь, что сегодняшний конкурс откроет нам новые таланты, зажжет новые звезды, и представитель Харьковской области победит во всеукраинском конкурсе и будет представлять Украину в Сан-Ремо.
Ирина Луценко отметила, что вместе с Юлией Светличной уже второй год подряд является членом жюри конкурса. В прошлом году народный депутат так же посетила харьковский финал отбора.
– Невероятные таланты, большая, певучая, живописная область, – поделилась впечатлениями Ирина Луценко.
Участники нынешнего финала также не скрывали эмоций.
– Это гениальный конкурс. Проект, где ребенок может показать себя, поработать с оркестром, с мастерами своего дела, посмотреть, как работают другие, открыть себя, – рассказала 14-летняя Наталья Калинина из Нововодолажской ОТГ.
«Яркие дети Украины» стали значительным шагом в творческой жизни прошлогодней победительницы - Полины Писарцовой из Дергачевского района. В этом году она приехала на областной финал уже как приглашенная гостья и член детского жюри.
– Впечатления незабываемые! Эти эмоции до сих пор живут у меня в душе, – поделилась Полина, вспоминая свое участие в конкурсе и победу. – После победы в областном финале «Ярких детей Украины» я уже участвовала в нацотборе на детское Евровидение-2018, прошла в финал нацотбора. Также участвовала в благотворительных концертах, спела в дуэте с Илларией. Выпустила авторскую песню «Ты поверь в любовь» и клип на нее. У меня грандиозные планы. Я стремлюсь к большой аудитории, сольному концерту, но для этого нужно еще много работать.
Во время областного финала каждый из участников конкурса «Яркие дети Украины» исполняет одну композицию в сопровождении оркестра. После выступлений жюри определит обладателя Гран-при, победителей в каждой возрастной категории и тех, кому достанутся специальные призы.