О готовности города к весеннему паводку шла речь на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



В этом году на малых реках Харьковской области весеннее половодье будет ниже нормы. Тем не менее, как сообщил главный инженер КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» Владимир Залесский, в Харькове выполнен текущий ремонт оборудования плотин, создан аварийный запас материалов, спасательных средств и утвержден состав аварийных дежурных бригад на период прохождения паводка.Cреди прочего, был расчищен участок Журавлевского водоема по ул. Шевченко, выполнен текущий ремонт Гончаровской, Журавлевской и Павловской плотин, а также гидроузла Лозовеньковского водохранилища. Для регулирования уровня воды в озере Зеленка на ул. Морозова построили стационарную насосную станцию.От мусора было очищено 427 тысяч м² берегов рек, из русла рек убраны упавшие деревья, на берегах покошена трава. С целью пропуска паводковых вод круглосуточно регулируется уровень воды в Журавлевском и Павловском водоемах.Кроме того, для предотвращения подтоплений городских территорий было прочищено 10,3 км сетей ливневой канализации, отремонтировано 170 погонных метров ливнестоков, прочищено более 2,4 тысяч колодцев, отремонтировано около 600 колодцев.В прошлом году в Харькове было построено 7 км новых сетей ливневой канализации, в частности, на пр. Московском – от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко, в саду Шевченко – до реки Лопань, от территории зоопарка до реки Лопань, на ул. Клочковской – от спуска Бурсацкого до спуска Клочковского, по ул. Морозова – от ул. Киргизской до пр. Героев Сталинграда, по ул. Рождественской и др. улицах. Разработаны проекты на строительство ливневой канализации по ул. Дебальцевской – от пр. Гагарина до ул. Балаклеевской, части ул. Холодногорской, в районе жилых домов по ул. Фейербаха №9-а, 9-б, 9-в и детского комбината №84.Регулярно ведется расчистка решеток дождеприемных колодцев ото льда и мусора, прочистка магистральных канав, выполняется прочистка, промывка и текущий ремонт сетей ливневой канализации, дождеприемных и смотровых колодцев.В 2018 году за средства городского бюджета для предприятия приобрели новые машину и насос, что позволяет выполнять больший объем работ по прочистке и эксплуатации сетей, сообщает пресс-служба горсовета