Я мать-одиночка, получаю соответствующее пособие. Скажите, а если я выйду замуж, продолжат ли мне выплачивать помощь или я лишусь поддержки государства?

Елена

одинокие матери (не состоящие в браке);

одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении (усыновлении), выданном компетентными органами иностранного государства, при условии его легализации в установленном законодательством порядке, отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) произведена по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;

мать (отец) детей в случае смерти второго родителя (при условии неполучения пенсии по потере кормильца или социальной пенсии).

Как разъяснили на сайте «Юридический портал Украины», в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» право на финансовую помощь на детей одиноким матерям в 2019 году имеют:Социальное пособие матери-одиночке назначается при наличии выписки из органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС) с указанием основания внесения сведений об отце ребенка в соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины или при наличии свидетельства о рождении, выданного компетентным органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце.Женщины, имеющие детей от мужчины, с которым они не состояли и не состоят в зарегистрированном браке, но с которым ведут совместное хозяйство, вместе проживают и воспитывают детей, не имеют права на получение финансовой помощи, установленной на ребенка одиноким матерям.Если одинокая мать, одинокий отец, усыновитель, вдова или вдовец зарегистрировали брак, за ними сохраняется право на получение государственной денежной помощи на детей, родившихся или усыновленных до брака, при условии, что дети не были усыновлены мужем (женой).