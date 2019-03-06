В областном финале самого певучего детского конкурса страны победила Алучана Феджи из Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.В областной финал конкурса «Яркие дети Украины» в этом году вышли 22 участника - 17 солистов, 1 дуэт и трио. Как призналась член жюри конкурса глава ХОГА Юлия Светличная, выбрать лучшего из участников оказалось очень трудно.- Я очень горжусь теми яркими детьми, которыми полна Харьковская область. Вы даже не представляете, как нам трудно было вас оценивать, ведь каждый из вас - это индивидуальность, - сказала Юлия Светличная. - В вашей жизни будет еще очень много конкурсов. Никогда не оставляйте веру в себя. Слушайтесь ваших родителей, преподавателей и верьте, что следующий шаг будет еще лучшим, чем сегодняшний. Я уверена, что сегодня нет проигравших. Все вы победители!Сильными и положительными эмоциями от выступлений участников конкурса с его главной сцены делились все члены жюри.- В этом году Харьковщина показала невероятный класс, невероятный талант. Супер равные дети. Супер заточенные на победу, талантливые, яркие, сильные, веселые - настоящие украинские слобожанские дети. Невероятное исполнение - сильно, убедительно. Дети, которые затачивают всю Украину на победу!- отметила представитель Президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко.Основатель конкурса народный депутат Ярослав Москаленко поблагодарил талантливых детей Харьковской области за невероятные эмоции и впечатления.- Хочу поблагодарить эти волшебные таланты, эту красоту за то, что они сегодня дали нам, взрослым, возможность немножечко побыть детьми, получить эти прекрасные эмоции, счастье и радость в этом зале, - сказал он.Дипломантов конкурса традиционно определяли в трех возрастных категориях. Также участники получили несколько специальных призов, в том числе - от Юлии Светличной, Ирины Луценко и приз зрительских симпатий.Дипломы лауреатов 3-й степени получили:- в 1-й возрастной категории - Диана Абрамова (г. Изюм);- во 2-й - Милена Домашенко (Балаклейский район);- в 3-й - дуэт «Санта Лючия» (Виктория Ферлий и Влада Трофимова из Чугуевского района).Дипломы лауреатов 2-й степени получили:- в 1-й возрастной категории - Мария Пролагаева (Волчанский район);- во 2-й - Алиса Чиджан (г. Харьков);- в 3-й - трио «Саншайн» (Анастасия Сизова, Александра Зайкова и Анастасия Гондаренко из города Харьков).Дипломы лауреатов 1-й степени получили:- в 1-й возрастной категории - Алиса Измайлова (г. Харьков);- во 2-й - Юрий Мельник (г. Харьков);- в 3-й - Мария Краснощек (г. Харьков).Гран-при конкурса и одновременно приз зрительских симпатий завоевала Алучана Феджи из Харькова. Именно она представит нашу область на национальном финале конкурса в Киеве, где будет бороться за путевку на международный фестиваль в Сан-Ремо.Свой специальный приз глава ХОГА Юлия Светличная вручила Ксении Бровко из Люботина. Представитель Президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко отметила харьковчанку Марию Краснощек.