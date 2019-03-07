С начала 2019 года Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины почти 2 миллиарда гривен.В сравнении с аналогичным периодом в прошлом году перечисления в Государственный бюджет увеличились на 6%. В феврале текущего года Харьковской таможней ДФС перечислено 1 млрд 65 млн грн, что 17% больше, чем в феврале 2018 года.
Основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:
- средства наземного транспорта – уплачено 169 млн грн налогов;
- минеральные удобрения – уплачено 113 млн грн налогов;
- пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – уплачено 89 млн грн налогов;
- машины, оборудование и механические устройства, их части – уплачено 88 млн грн налогов;
- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества – уплачено 84 млн грн налогов.
За февраль 2019 года через таможенную границу Украины пропущено 2172 тысяч тон грузов, 128 тысяч транспортных средств, 258 тысяч граждан.
Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одним из ключевых задач таможни. С начала года таможней заведено 268 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 4 млн 677 тысяч грн, что на 197 дел больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На протяжении февраля 2019 года заведено 297 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 900 тысяч грн, что на 137 дел больше, чем в феврале 2018 года.
С начала года таможней рассмотрено 632 дела о нарушении таможенных правил, взысканы штрафы на сумму 1 млн 216 тысяч грн. В феврале 2019 года таможней рассмотрено 331 дело о нарушении таможенных правил и взысканы штрафы на сумму 740 тысяч грн.