С начала 2019 года Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины почти 2 миллиарда гривен.

средства наземного транспорта – уплачено 169 млн грн налогов;

минеральные удобрения – уплачено 113 млн грн налогов;

пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – уплачено 89 млн грн налогов;

машины, оборудование и механические устройства, их части – уплачено 88 млн грн налогов;

топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества – уплачено 84 млн грн налогов.

В сравнении с аналогичным периодом в прошлом году перечисления в Государственный бюджет увеличились на 6%. В феврале текущего года Харьковской таможней ДФС перечислено 1 млрд 65 млн грн, что 17% больше, чем в феврале 2018 года.Основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ДФС пропущено 4373 тысяч тон грузов, 256 тысяч транспортных средств, 550 тысяч граждан.За февраль 2019 года через таможенную границу Украины пропущено 2172 тысяч тон грузов, 128 тысяч транспортных средств, 258 тысяч граждан.Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одним из ключевых задач таможни. С начала года таможней заведено 268 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 4 млн 677 тысяч грн, что на 197 дел больше, чем за аналогичный период в прошлом году.На протяжении февраля 2019 года заведено 297 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 900 тысяч грн, что на 137 дел больше, чем в феврале 2018 года.С начала года таможней рассмотрено 632 дела о нарушении таможенных правил, взысканы штрафы на сумму 1 млн 216 тысяч грн. В феврале 2019 года таможней рассмотрено 331 дело о нарушении таможенных правил и взысканы штрафы на сумму 740 тысяч грн.