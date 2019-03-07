В Харькове начал работу первый в Украине Офис пробации для социальной адаптации правонарушителей, который создали для работы со взрослыми при поддержке Норвежской миссии советников по вопросам верховенства права в Украине.

Об этом сообщает Сегодня.Теперь в четвертом подъезде Госпрома (пл. Свободы, 5, 2-й этаж) будут работать с осужденными, которые не отбывают срок в заключении, или с гражданами, которые освободились из мест лишения свободы.Как сообщили в Северо-Восточном МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний, сотрудники Слободского подразделения Центра пробации будут изучать жизнь человека, выявлять и решать конкретные проблемы, чтобы подопечный повторно не совершил преступление.– Если видим, что есть шанс исправиться без лишения свободы, — информируем об этом суд, и если суд примет такое решение, начинаем работать с человеком, — говорит директор ГУ "Центр пробации" Олег Янчук.