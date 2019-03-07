Американские ученые нашли причину зеленого цвета айсбергов на материковой части Антарктиды.Более ста лет моряки и исследователи наблюдали странные изумрудно-зеленые айсберги вокруг Антарктиды. И до сих пор никто не мог определить их происхождение. Обь этом сообщает «Вокруг света. Украина».
Однако недавно гляциолог из Вашингтонского университета Стивен Уоррен (Stephen Warren) объяснил, в чем секрет зеленых айсбергов. Он опубликовал в журнале «Geophysical Research: Oceans» статью, в которой говорит, что источником такого цвета являются оксиды железа в материковой породе Антарктиды, которую ледники перемалывают в пыль, сползая с материка в воду.
Как правило, айсберги образуются, откалываясь от ледников. И в таком случае они имеют голубой или синий цвет. Воздушные карманы внутри таких айсбергов поглощают больше красного света, чем синего, поэтому они кажутся голубыми.
Но есть другой тип айсбергов – сформированных из морского льда, который по сути является океанской водой. В них нет воздушных карманов, поэтому они кажутся более чистыми и темными.
Изначально ученые думали, что зеленые айсберги имеют морское, а не ледниковое происхождение. Считалось, что необычный цвет им придают мертвые морские растения и животные, которые оказались в ловушке, когда вода замерзла. Распавшись, органический материал превратился в углерод желтого цвета, смешался с синим ледниковым льдом и в итоге окрасил айсберг в зеленый цвет. Казалось бы, все логично.
Но в 1990-х годах Уоррен опроверг эту теорию. Во время экспедиции команда гляциолога обнаружила, что зеленый лед содержал такое же количество органического материала, что и синий. Это означало, что за изумрудную окраску отвечает что-то другое.
Найти разгадку помогли австралийские исследователи. Они обнаружили, что у ядра шельфового ледника Эймери концентрация железа в 500 раз выше, чем на его поверхности. А поскольку оксиды железа обычно имеют желтый, оранжевый и красный оттенки, то это натолкнуло Уоррена на мысль, что именно они придают айсбергам зеленый окрас.
По версии американского ученого, железо из материковой части Антарктики смешивается с океанской водой, которая затем замерзает в зеленый лед.
Разгадка этой тайны дает океанологам понимание, какую роль айсберги играют в транспортировке железа, которое является важным питательным веществом для фитопланктона и других морских организмов, которые им питаются.
Ученые намерены исследовать айсберги разных цветов на предмет содержания железа, чтобы подтвердить свою гипотезу.