Обнародованы результаты конкурса на должности судей в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Об этом сообщает Медиа группа Объектив.

Высшей квалификационной комиссией судей Украины отобраны 39 кандидатов. 27 из них будут работать судьями антикоррупционного суда, 12 – судьями апелляционной палаты.

Среди победителей конкурса – Федоров Олег Владимирович, волонтер, старший партнер, адвокат, адвокатское объединение A.C.F. Partners.

Как отметил Дмитрий Витов, председатель фонда в БУ “МБФ “Надежный тыл“, “все больше волонтеров и общественных активистов идут менять этот мир через государственную службу”.

Список победителей конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда опубликовала Судебно-юридическая газета.

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