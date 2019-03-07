Служба безопасности Украины задержала замдиректора одного из департаментов Харьковского горсовета, ему объявили подозрение в госизмене.

Об этом на брифинге в четверг сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.«5 марта этого года контрразведчикамы при процессуальном руководстве органов прокуратуры Харьковской области задержан гражданин Украины, заместитель директора одного из департаментов Харьковского городского совета. Ему объявлено о подозрение в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 111 Уголовно кодекса Украины (государственная измена), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», – сказал Владимир Настюк.