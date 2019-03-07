По сравнению с 2018 годом количество женщин, которые хотят получить заботу и внимание от мужчин, увеличилось в два раза.

Социологи определили, что накануне 8 марта первые шесть подарков, которые хотели бы получить женщины, это цветы, внимание и забота, ювелирные украшения, туалетная вода или духи, романтический ужин и деньги, свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС. Об этом сообщает ЗН.Исследование выявило, что:- Цветы хотят получить 23% женщин, 32% мужчин намерены их подарить- 12% женщин не ждут от мужчин никаких подарков, кроме заботы и внимания, но только 6% мужчин отметили этот пункт- Ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 7% женщин, такое же количество мужчин хотят их подарить- Туалетную воду, духи или косметику хотели бы получить в подарок 6% женщин, а 5% мужчин хотят сделать такой подарок- Романтический ужин хотят получить в подарок 5% женщин и 7% мужчин хотят подарить- 13% женщин ответили, что у них нет человека, от которого они ждут подарков, а 10% мужчин отметили, что им некому их даритьВ целом, желания женщин и планы мужчин почти совпадают, значительные различия только по двум позициям: мужчины дарят цветы чаще, чем того хотели бы женщины (32% мужчин против 23 % женщин), и заботу и внимание в качестве подарка ждут в два раза больше женщин, чем мужчин готово их подарить (12% женщин по сравнению с 6% мужчин).По сравнению с 2018 годом женщины в два раза больше бы хотели получить в подарок заботу, внимание и доброе слово (было 6% стало 12%). Чуть меньше женщин хотели бы получить в подарок деньги (было 5%, стало 3%). В остальном различий не выявлено.Планы мужчин по сравнению с 2018 годом почти не изменились, хотя стало меньше тех, кто не намерен дарить подарки (было 6%, стало 2%). Вместе с тем, с 8 до 10% увеличилось количество мужчин, которым некому дарить подарки, и с 9 до 13% увеличилось количество женщин, которым не от кого их получать.Опрос Киевского международного института социологии был проведен с 8 по 20 февраля, во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.