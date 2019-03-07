Накануне 8 Марта в Доме художника открылась всеукраинская выставка «Прекрасная и вечная». Тут можно встретить и блоковскую прекрасную даму, и небезызвестную Кармен.

Выставка «Прекрасная и вечная» проходит уже десятый раз. Ее название говорит само за себя – прекрасный пол всегда возбуждал фантазии художников. Женские многогранность и загадочность заставляли их создавать прекрасные и вечные работы.– Представлены 10 областей Украины. На этой выставке более 200 работ 190 авторов из Львова, Крыма, Одессы, Киева. Но главная часть выставки – картины художников Слобожанщины, – отметил председатель правления Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун.Два этажа Дома художника, а это десяток залов, объяты женской красотой. Для каждого из художников эта красота особенная, и выражение ее у каждого из авторов своеобразное.Вера Чурсина увлеклась образом своей натурщицы. Женскую красоту на картине художница смогла передать одними лишь черными линиями и пятнами.– Главное, чтобы картина не превращалась в какую-то фотографию, чтобы было именно восхищение художника своей моделью, – говорит она.Образ женщины на полотне художника Игоря Чеботова – с «перчинкой». Говорит, что присутствие слабого пола, безусловно, делает жизнь любого мужчины интересной и захватывающей.– Заставляет мужчину просыпаться, что-то делать, дышать, бежать, совершать подвиги, вся история вокруг этого образа так или иначе крутится. Женщина – это мать, это сосуд, через который проходит вечность, – замечает Игорь Чеботов.Не только женщины изображены на полотнах, но и пейзажи, и натюрморты. Природа, и в частности цветы, это то, что вызывает ассоциации с прекрасным полом, говорят художники.Искусствовед Валентина Немцова говорит, что не увидела ни одной картины, которая бы ей не понравилась. Ценность этой выставки не в именах авторов, среди которых есть и довольно известные в Союзе художников, но и в том, что эта выставка несет посетителям.– Здесь объединилось общее стремление создать атмосферу яркого, просто бешено красивого праздника. Потому что мы как-то устали от негативной информации, – говорит член Харьковской организации Национального союза художников Украины Валентина Немцова.По ее словам, эта выставка – повод заявить о потенциале украинской и, в частности, харьковской культуры. Женщины, которые смотрят с картин, несут совершенно разные эмоции и вызывают у посетителей иногда кардинально противоположные мысли.– Тут можно встретить и блоковскую прекрасную даму, и небезызвестную Кармен. Есть, конечно же, Снежная королева – холодная красавица, прикосновение к которой может тебя в ледышку превратить. Все есть, – замечает Валентина Немцова.Художники, изображающие женщину, в первую очередь стремятся воспеть в ее образе жизнь и будущее всего человечества.