В Харькове умер журналист Николай Криволапов.Об этом NewsRoom сообщили в пресс-службе мэрии.
"Друзья, коллеги, знакомые просто не равнодушные и не черствые люди! В нашей семье случилась большая беда! У моего брата Николая Криволапова случился сильный инсульт. Он прооперирован и лежит в бессознательном состоянии на вентиляции легких в четвертой "неотложке" города Харькова", - написал 5 марта брат Криволапова Александр.
Харьковские журналисты устроили сбор денег для пациента, однако спасти его не удалось: 7 марта Николай Криволапов умер. Свою карьеру он начинал на телеканале Simon, был звездой местного телевидения в 90-е годы, позже возглавлял ряд местных журналистских проектов. Последнее время много писал о смертельном ДТП на Сумской и следил за ходом судебного процесса.