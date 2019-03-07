Netflix выпустит экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

Как сообщает пресс-служба компании, по роману снимут в Колумбии сериал на испанском языке. Продюсерами проекта будут сыновья писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча.Сам автор хотел, чтобы экранизация была испаноязычной, пишет El Tiempo. Его сыновья рассчитывают, что показанная на экране адаптация передаст «магический реализм» романа.Отметим, Маркес был первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию по литературе.