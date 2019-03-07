Министерство образования Украины заменило аттестаты свидетельствами новой формы с использованием шрифта Брайля.Как сообщили в министерстве, теперь школьники после 4-го класса будут получать свидетельство о получении начального образования; после 9-го – свидетельство о получении базового среднего образования; а по окончании школы в 11-м (12-м) классе – свидетельство о получении полного общего среднего образования.
Такое постановление приняли на заседании правительства 6 марта.
Впервые предусмотрен документ единого образца после завершения начальной школы. Его не будут выдавать школьникам на руки, но все свидетельства внесут в единую государственную базу. Это облегчит восстановление документов, а также переход детей из заведения в заведение, полагают в министерстве.