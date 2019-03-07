Киевский райсуд Харькова приговорил убийц профессора Харьковского физико-технического института и его сына в 2016 году к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.Обоих мужчин, который обвиняли в убийстве и других преступлениях, приговорили к пожизненному лишению свободы. Их сообщница за разбой и покушение на кражу получила 10 лет заключения. Всем - с конфискацией имущества.Напомним, в 2016 году двое мужчин ради денег убили 58-летнего сотрудника Харьковского физико-технического института и его 35-летнего сына. В квартиру потерпевших злоумышленники попали с помощью сообщницы. Женщина была хорошо знакома с погибшим профессором. В день трагедии она пришла к нему якобы отпраздновать свой день рождения. Дождавшись подходящего момента, она впустила в дом нападающих.Молодые люди в масках с оружием ворвались в квартиру и напали на ученого. Злоумышленники били его и требовали сказать, где он хранит деньги. На шум из комнаты вышел сын хозяина. Завязалась драка, во время которой одному из нападавших сорвали маску с лица. Испугавшись, что пострадавшие смогут их опознать в дальнейшем, воры задушили обоих мужчин.По данным правоохранителей, в сентябре 2016 один из осужденных ограбил двоих студентов. Среди похищенного был паспорт, в который злоумышленник вклеил свое фото, чтобы использовать документ для конспирации.