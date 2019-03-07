Харьковчане предлагают переименовать улицу Кремлевскую в улицу имени Даниила Дидыка.Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
«Даниил Андреевич Дидык (27 апреля 1999 года, Харьков – 23 февраля 2015 года, Харьков) – 15-летний общественный активист, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года. Занимался плаванием, вольной борьбой, дзюдо, самбо, играл в детской футбольной команде харьковского «Металлиста». Как участник фанатского и патриотического движения в Харькове выступал в защиту единства и независимости Украины после начала агрессии России против Украины 2014 года, принимал участие во всех акциях за целостность Украины. В частности, 27 апреля 2014 года, в свой день рождения, Даниил прошел в колонне вместе с пятью тысячами болельщиков ФК «Металлист» и ФК «Днепр» в марше «За Единую Украину», что знаменовало, в частности, примирение и единение групп футбольных фанатов», – сказано в тексте петиции.
Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.