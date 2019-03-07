Радиостанцию «Дані ФМ», вещающую в Балаклее Харьковской области, проверит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания из-за нарушения языковых квот и трансляции песни с ненормативной лексикой.

Такое решение принято на заседании Нацсовета 6 марта.Внеплановую проверку назначили по обращению слушателя, нарекавшего на трансляцию 2 февраля в эфире этого вещателя аудиовизуального произведения в исполнении группы «Ленинград» с нецензурным высказыванием. Мониторинг Нацсовета в тот же день зафиксировал трансляцию в 7:47 названного заявителем произведения, в конце которого были слова с нецензурной лексикой. Что является признаком нарушения требований части второй статьи 62 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Также мониторингом регуляторного органа 3 февраля зафиксировано, что в эфире вещателя в промежутке времени между 7:00 и 14:00 уменьшен объем доли песен на государственным языке до 33,67%, хотя должно быть не менее 35%. Это является признаками нарушений части второй статьи 9 и части седьмой статьи 27 Закона «О телевидении и радиовещании».– Проблема не в песне, а в том, что мы зафиксировали и несоблюдение языковых квот, что является для нас ключевым. Это местная радиостанция – такие радиостанции мониторить очень трудно, потому что надо выезжать на место, – рассказал член Нацсовета Сергей Костинский.После проведения внеплановой проверки и выяснения всех обстоятельств Национальный совет примет соответствующее решение.