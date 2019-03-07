СБУ задержала чиновника Харьковского городского совета, который работал на российские спецслужбы.

Ему объявлено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.Контрразведка Службы безопасности Украины завершила спецоперацию, в результате которой была пресечена противоправная деятельность заместителя директора одного из департаментов Харьковского городского совета, завербованного Федеральной службой безопасности РФ. Об этом рассказал на брифинге в Киеве представитель Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк, сообщает УНИАН.– 5 марта этого года контрразведчики под процессуальным руководством органов прокуратуры Харьковской области задержали гражданина Украины – заместителя директора одного из департаментов Харьковского городского совета, – сказал Владимир Настюк.Он отметил, что задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.При этом представитель контрразведки не назвал имя и фамилию задержанного.– Я, гражданин Украины, замдиректора департамента Харьковского городского совета, в 2016 году познакомился с Ушаковым Александром Юрьевичем, который является сотрудником ФСБ РФ, – признался на допросе подозреваемый.После вербовки харьковский чиновник, имея доступ к разного рода источникам информации, собирал и передавал ФСБ данные о молодежных и патриотических организациях, движениях и их лидерах.Как сообщили в СБУ, знакомство вербовщика с харьковчанином произошло в российском городе Нальчик. После этого их встречи проходили на территории третьих стран, в том числе в Беларуси и Чехии.Службой безопасности Украины установлено, что вышеупомянутый Ушаков является офицером Второй службы ФСБ РФ, к основным задачам которого относится жесткий контроль именно в общественно-политической сфере. Выполнение этих задач необходимо Кремлю для влияния на деятельность СМИ, общественно-политических формирований, религиозных организаций и других институтов гражданского общества в Украине. Ключевая роль Второй службы – в обеспечении контроля над деятельностью так называемых министерств государственной безопасности «ЛДНР», в том числе тех подразделений, которые осуществляют и планируют диверсионные и специальные операции.