6 марта в Храме Покрова Пресвятой Богородицы государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор» заключенным представилась возможность присоединиться к таинству.Священник иерей Никита провел для пожелавших заключенных церковный обряд.
В преддверии начала Великого поста многие православные из числа заключенных выразили желание пообщаться со священником.
Учитывая особенности функционирования учреждения, отец Никита течение нескольких дней будет посещать верующих, желающих с ним встретиться.
Всем заключенным священник пожелал терпения и крепкой веры.
Исполняющий обязанности начальника учреждения Юрий Малыш поблагодарил священника за его труд и внимание к нуждам заключенных, отметив важность таких встреч для духовной поддержки заключенных.