6 марта в Храме Покрова Пресвятой Богородицы государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор» заключенным представилась возможность присоединиться к таинству.

Священник иерей Никита провел для пожелавших заключенных церковный обряд.В преддверии начала Великого поста многие православные из числа заключенных выразили желание пообщаться со священником.Учитывая особенности функционирования учреждения, отец Никита течение нескольких дней будет посещать верующих, желающих с ним встретиться.Всем заключенным священник пожелал терпения и крепкой веры.Исполняющий обязанности начальника учреждения Юрий Малыш поблагодарил священника за его труд и внимание к нуждам заключенных, отметив важность таких встреч для духовной поддержки заключенных.